La Soluzione ♚ Grossi serpenti

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Grossi serpenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PITONI

Curiosità su Grossi serpenti: Genere di grossi serpenti non velenosi della famiglia pythonidae. questa famiglia è diffusa in africa, asia e oceania. la testa dei pitoni è grossa, distinta... Severus Piton (Severus Snape) è un personaggio della serie fantasy Harry Potter, scritta e ideata dalla scrittrice britannica J. K. Rowling. Ex mangiamorte e membro dell'Ordine della Fenice, è il professore di Pozioni alla scuola di Hogwarts e direttore della casa di Serpeverde. Nei primi romanzi è etichettato come uno dei maggiori antagonisti del protagonista Harry Potter, a causa della somiglianza del ragazzo con il padre James, suo vecchio compagno di scuola e rivale; successivamente, nell'ultimo romanzo della serie, vengono riportati alla luce alcuni segreti di Piton che ne ribaltano completamente il ruolo. Nell'adattamento ...

