La Soluzione ♚ Si gonfiano ridendo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si gonfiano ridendo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GOTE

Curiosità su Si gonfiano ridendo: Quel giorno, il robot si riattiva e ritorna nella tana dei suoi creatori... mentre oggy sta dormendo, gli scarafaggi gonfiano dell'elio dentro la sua... Göte Wilhelm Turesson (Malmö, 6 aprile 1892 – Uppsala, 30 dicembre 1970) è stato un botanico svedese conosciuto per i suoi studi di genetica ecologica. Conió i termini ecotipo e agamospecie.

