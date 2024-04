La Soluzione ♚ Giacca da esploratori

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Giacca da esploratori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SAHARIANA

Curiosità su Giacca da esploratori: Pronta, la traduzione tedesca fu fermata prima che andasse in stampa, giacché l'editore beck pose il veto alla pubblicazione. nel 2005 lo storico hans-ulrich... Il Sahara (AFI: /sa'ara/; dall'arabo , ara, "deserto") è il più vasto deserto caldo della Terra, con una superficie di 9000000 km², posto nell'Africa settentrionale e attraversato dal Tropico del Cancro (23° 27' latitudine nord).

