La soluzione di 6 lettere per la definizione: I funghi del botanico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MICETI

Curiosità su I funghi del botanico: Autotrofi vengono considerati parte del regno plantae: gli altri sono assegnati ai regni monere, protisti o funghi. la botanica moderna è una materia ampia e... I funghi (Fungi, L. 1753, dal latino) o miceti (dal greco antico µ, mýkes) sono un regno di organismi eucarioti, unicellulari e pluricellulari: comprende più di 700 000 specie conosciute, benché la diversità sia stata stimata in più di 3 milioni di specie. Classificati scientificamente da Linneo come Piante, i funghi sono stati poi elevati al rango di regno da Nees nel 1817 e da Whittaker nel 1968. Altri organismi storicamente classificati come funghi sono tuttora di classificazione incerta: Thomas Cavalier-Smith ha proposto un sesto regno, Chromista, comprendente le classi dei Hyphochytridiomycetes e Oomycetes. I moderni studi ...

