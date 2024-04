La Soluzione ♚ Fumano negli stabilimenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Fumano negli stabilimenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIMINIERE

Curiosità su Fumano negli stabilimenti: fumane (fumàne in veneto) è un comune italiano di 4 091 abitanti della provincia di verona in veneto. geograficamente localizzato in valpolicella, si estende... Una ciminiera (o camino) è un sistema di evacuazione industriale di fumi, che può essere posto a valle di un ventilatore. Essenzialmente si tratta di un elemento cilindrico, di diametro proporzionale alla portata dei fumi da trattare, e di altezza variabile dalla zona in cui viene costruito (da poche decine di metri, al centinaio).

Altre Definizioni con ciminiere; fumano; negli; stabilimenti;