La Soluzione ♚ Forniva le penne agli scrivani

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Forniva le penne agli scrivani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OCA

Curiosità su Forniva le penne agli scrivani: L'ottavo forniva un suono complessivo dell'orchestra a distanza. un nono venne successivamente aggiunto per fornire una funzione di click track agli animatori... Oca è il nome comunemente dato a un numero considerevole di uccelli, appartenenti alla famiglia delle Anatidae. Questa famiglia include anche i cigni, la maggior parte dei quali sono più grandi delle oche, e le anatre, più piccole. Questa voce tratta delle vere oche della tribù Anserini della sottofamiglia Anserinae. Un certo numero di altri uccelli acquatici, soprattutto le volpoche e i loro simili, contengono la parola "oca" nel loro nome, ma non sono imparentate con queste.

Altre Definizioni con oca; forniva; penne; scrivani;