La Soluzione ♚ La formula chi suppone

La soluzione di 7 lettere per la definizione: La formula chi suppone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IPOTESI

Curiosità su La formula chi suppone: la controversia sullo spionaggio in formula 1 del 2007 è stato lo scandalo di spionaggio industriale che ha colpito il campionato mondiale di formula... Un'ipotesi (dal greco antico pes hypothesis, composto da hypo, "sotto" e thesis, "posizione", ovvero supposizione) è la premessa sottesa ad un ragionamento o a una dimostrazione.

