La Soluzione ♚ Fiaccole resinose

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Fiaccole resinose. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TORCE

Curiosità su Fiaccole resinose: In processione fino alla piazza del paese delle enormi fiaccole realizzate in legno resinoso portate in spalla dai devoti. i giganti i giganti mata e... Polibio (in greco antico: ß, Polýbios; Megalopoli, 206 a.C. circa – Grecia romana, 124 a.C.) è stato uno storico greco antico. Studiò in modo particolare il sorgere della potenza della Repubblica romana, che attribuì all'onestà dei romani ed all'eccellenza delle loro istituzioni civiche e militari. Nelle sue Storie, si rivela particolarmente importante il suo resoconto della Seconda guerra punica e della Terza guerra punica fra Roma e Cartagine, nonché del periodo dell'espansionismo repubblicano.

