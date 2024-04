La Soluzione ♚ Falciare il grano

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Falciare il grano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MIETERE

Curiosità su Falciare il grano: Decima parte del grano prodotto, mentre la piccola decima si applicava sul vino, sulla canapa e su altri prodotti erbatico: per falciare l'erba in un prato;... Andiamo a mietere il grano/Anche tu è un singolo di Louiselle, pubblicato nel 1965 dall'ARC. È conosciuto soprattutto per il brano Andiamo a mietere il grano, cavallo di battaglia della cantante calabrese.

