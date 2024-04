La Soluzione ♚ Il fai da te

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Il fai da te. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BRICOLAGE

Curiosità su Il fai da te: Tipica della cultura punk e della musica indipendente, vedi etica diy. fai da te o faidaté (calco dell'inglese do it yourself, a volte abbreviato con la... Il bricolage è un'attività manuale che consiste in piccoli lavori che una persona, generalmente non professionista, esegue per proprio conto e soddisfazione.