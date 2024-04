La Soluzione ♚ La faccia del bimbo

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La faccia del bimbo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VISINO

Curiosità su La faccia del bimbo: Grupo bimbo è una società alimentare multinazionale messicana con sede a città del messico. è la più grande azienda di panificazione al mondo e gestisce... Visino (Visin in dialetto comasco, AFI: [vi'zi]) è una frazione del comune italiano di Valbrona posta a sudovest del centro abitato, verso Asso. Fu comune autonomo fino al 1927. Nella chiesa di S. Michele del IV secolo si possono ammirare preziosi affreschi o dipinti del Bergognone, dell'Appiani, del Morazzone e del Crespi.

