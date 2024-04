La Soluzione ♚ Un esperto di vini

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un esperto di vini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENOLOGO

Curiosità su Un esperto di vini: Sofisticata, ama ascoltare musica classica, ha una collezione di opere d'arte ed è un esperto di vini pregiati. il suo lavoro, però, gli impone una vita solitaria... L'enologia (dal greco "" (vino) e "" (studio)) è la scienza che studia la trasformazione dell'uva in vino, l'uva adatta alla sua produzione (la microbiologia, la chimica e le caratteristiche sensoriali), ma anche il processo produttivo in sé, quindi le tecniche ad esso connesso (es. filtrazioni, pressatura, rimontaggi).

Altre Definizioni con enologo; esperto; vini;