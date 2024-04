La Soluzione ♚ Edoardo per gli amici

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Edoardo per gli amici. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EDO

Curiosità su Edoardo per gli amici: e altri 1965 - edoardo vianello in spagna (rca victor) 1966 - edoardo vianello canta en ebol (rca victor mke-559) 1966 - edoardo vianello in germania... Il periodo Edo (, Edo jidai), noto anche come periodo Tokugawa (, Tokugawa jidai, 1603-1868) indica quella fase della storia del Giappone in cui la famiglia Tokugawa detenne attraverso il bakufu il massimo potere politico e militare nel Paese. Tale fase storica prende il nome dalla capitale Edo, sede dello shogun, ribattezzata Tokyo nel 1868.

Altre Definizioni con edo; edoardo; amici;