La Soluzione ♚ Un duo rinforzato

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un duo rinforzato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRIO

Curiosità su Un duo rinforzato: Vicini di casa due americani: jerry è un pittore mentre adam suona il pianoforte. il duo, rinforzato da henri, un cantante francese grande amico di adam... Il Trio è stato un gruppo comico italiano, molto popolare tra gli anni ottanta e novanta del XX secolo, composto da Massimo Lopez (1952), Anna Marchesini (1953-2016) e Tullio Solenghi (1948). Le gag del Trio erano caratterizzate da una comicità surreale e dai ritmi veloci con trovate che le rendevano sempre spiazzanti e con finali a sorpresa. I tre artisti preferirono inizialmente essere conosciuti con i loro rispettivi nomi anagrafici, ma il nome "Il Trio" si affermò successivamente per antonomasia, in seguito al loro successo.

