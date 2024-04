La Soluzione ♚ Dovettero abbandonarlo Adamo ed Eva

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Dovettero abbandonarlo Adamo ed Eva. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EDEN

Curiosità su Dovettero abbandonarlo adamo ed eva: Sociali. nel paese, la povertà dilagava e molti abitanti dovettero emigrare per cercare fortuna. ed è proprio su una nave di emigranti diretta in brasile... Il giardino dell'Eden (chiamato anche Paradiso Terrestre) è un luogo citato nel libro biblico Genesi. È descritto come il luogo paradisiaco in cui Dio pose a vivere Adamo ed Eva, la prima coppia umana, perché se ne prendessero cura. "Eden" è un sostantivo ebraico che significa "piacere, delizie", perciò nella Vulgata di Girolamo la locuzione Gan 'Eden ( ) fu tradotta come "paradisus voluptatis ", ovvero "giardino/paradiso di delizie" ("paradisus" indicava un tipo di giardino comune nel mondo persiano, il pairidaeza); secondo questa versione "Eden" non indica dunque una regione geografica, trattandosi semplicemente di un attributo del ...

