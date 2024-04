La Soluzione ♚ Si dichiarava violando i confini

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si dichiarava violando i confini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GUERRA

Curiosità su Si dichiarava violando i confini: Deuteronomio 11:24 deuteronomio 1:7 ezechiele 47:13–20 i confini della terra di israele sono diversi dai confini della storia dei regni israeliti. gli stati di... La guerra è un fenomeno sociale che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere fra gruppi organizzati. Nel suo significato tradizionale, la guerra è un conflitto tra Stati sovrani o coalizioni per la risoluzione, di regola in ultima istanza, di una controversia internazionale più o meno direttamente motivata da veri o presunti, ma in ogni caso parziali, conflitti di interessi ideologici ed economici. Il termine deriverebbe dalla parola werran dell'alto tedesco antico che significa mischia. Nel diritto internazionale, il termine è stato sostituito, subito dopo la seconda guerra mondiale, dall'espressione "conflitto ...

