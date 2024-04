La Soluzione ♚ Dare il benestare

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Dare il benestare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACCONSENTIRE - APPROVARE

Curiosità su Dare il benestare: Terribile, vecchio boss divenuto ormai perdente, il quale viene dapprima da lui protetto e poi, con il benestare della camorra, scaricato e lasciato uccidere... La ragazza con la pistola è un film del 1968, diretto da Mario Monicelli.

Altre Definizioni con acconsentire; dare; benestare;