La Soluzione ♚ La costellazione con Betelgeuse e Rigel

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La costellazione con Betelgeuse e Rigel. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORIONE

Curiosità su La costellazione con betelgeuse e rigel: Greci non diedero un nome né a rigel né a betelgeuse, cosa che sorprende data la brillantezza delle due stelle. betelgeuse è una stella rossa supergigante... Orione o il Cacciatore (in latino Orion) è un'importante costellazione, forse la più conosciuta del cielo, grazie alle sue stelle brillanti e alla sua posizione vicino all'equatore celeste, che la rende visibile dalla maggior parte del pianeta. La costellazione conta circa 130 stelle visibili a occhio nudo ed è identificabile dall'allineamento di tre stelle che formano la Cintura di Orione, incorniciate da un rettangolo di quattro stelle più luminose; le tre stelle della Cintura sono chiamate in diversi modi a seconda della tradizione: i Tre Re, i Re Magi (secondo una tradizione contadina dell'Italia centro-settentrionale), il rastrello, ...

Altre Definizioni con orione; costellazione; betelgeuse; rigel;