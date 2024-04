La Soluzione ♚ Un convito fra amici

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Un convito fra amici. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AGAPE

Curiosità su Un convito fra amici: Il convito in casa di levi è un dipinto del veronese del 1573, custodito alle gallerie dell'accademia di venezia ma proveniente dal refettorio del grande... Àgape o agàpe (in greco antico: p, agápe, in latino caritas) significa amore disinteressato, immenso, smisurato. Viene utilizzato nella teologia cristiana per indicare l'amore di Dio nei confronti dell'umanità.

