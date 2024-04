La Soluzione ♚ I conterranei di Andreas Hofer

La soluzione di 8 lettere per la definizione: I conterranei di Andreas Hofer. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TIROLESI

Curiosità su I conterranei di andreas hofer: Agosto andreas hofer sconfisse ancora una volta le truppe bavaresi e francesi, nella terza battaglia di bergisel, occupando innsbruck. hofer salutò la... Tirolesi – abitanti di Colonia Tirolesa Tirolesi – abitanti del comune denominato Tirolo Tirolesi – abitanti della regione geografica denominata Tirolo in Austria e Italia quindi cittadini austriaci e italiani, che sono definiti pure altoatesini poiché abitanti nella provincia Alto Adige o provincia di Bolzano

