La Soluzione ♚ Combustibile per stufe

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Combustibile per stufe. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PELLET - CHEROSENE

Curiosità su Combustibile per stufe: Determinazione del potere calorifico. il pellet è utilizzato come combustibile per stufe di ultima generazione, in sostituzione dei ceppi di legno. ciò comporta... Il legno in pellet è un combustibile ricavato dal legno vergine, talvolta partendo da scarti di lavorazione (quali piallatura, segatura, schegge, ritagli) altre volte dal tronco intero. Può essere definito come "biocombustibile addensato, generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5 mm e 30 mm, e con estremità interrotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura". È usabile in bruciatore a pellet o in stufa a pellet. La norma UNI EN 17225-2 determina le specifiche e la classificazione del pellet di legno per uso industriale e non. Si riferisce solo al pellet di legno ottenuto da ...

