La Soluzione ♚ I combattenti che tornano

La soluzione di 6 lettere per la definizione: I combattenti che tornano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : REDUCI

Curiosità su I combattenti che tornano: L'11 marzo 2006. ^ "sì, sono i resti di che guevara". ^ "quello scheletro è il che". ^ la figlia aleidita: "non tornano da vinti ma da eroi". ^ da oggi... L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in acronimo ANCR, è un ente morale di diritto privato, che associa i reduci della prima e della seconda guerra mondiale.

