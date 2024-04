La Soluzione ♚ Circondavano le cittadelle

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Circondavano le cittadelle. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BASTIONI

Curiosità su Circondavano le cittadelle: Cristo). in origine la torre faceva parte delle fortificazioni che circondavano la cittadella di galata, colonia di genova sul bosforo. questo edificio non... Il baluardo, anche noto come bastione, è un elemento difensivo caratteristico della fortificazione alla moderna, sistema difensivo elaborato a partire dal XV-XVI secolo grazie alla nascita di armi da fuoco. Il baluardo si distingue dalle torri medievali per essere della stessa altezza delle mura. Si trovava generalmente agli angoli della fortificazione e poteva avere diverse forme planimetriche (prima circolare, poi poligonale). Il suo scopo era proteggere le cortine (tratti di mura rettilinei), che erano le parti della fortificazione più esposte al tiro e all'attacco dell'assediante, col tiro radente ed incrociato delle artiglierie che ...

Altre Definizioni con bastioni; circondavano; cittadelle;