La Soluzione ♚ Si cerca tanto per cambiare

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Si cerca tanto per cambiare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIVERSIVO

Curiosità su Si cerca tanto per cambiare: Confronto col suocero solo e paraplegico, più tardi, gli fa cambiare idea. i tre amici si ritrovano quindi a cena nella stessa trattoria di tanti anni... Il Diversivo è un canale di bonifica della provincia di Bologna. Sebbene sia lungo soltanto 3,7 km, il Diversivo svolge l'importante funzione di raccogliere le acque in eccesso del Canale Navile e di tributarle nel Savena abbandonato, limitando così l'impeto distruttivo del Navile durante i periodi di piena. Ha un corso molto lento, tanto da sembrare statico (eccetto durante le piene del Navile): tuttavia le sue acque, oltre a scopo di bonifica, fungono anche da alimentatrici delle risaie che vengono coltivate nei pressi delle sue sponde.

