La Soluzione ♚ Un centro per cavallerizzi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un centro per cavallerizzi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANEGGIO

Curiosità su Un centro per cavallerizzi: Quartieri di cavallerizzo, katundì, moticèlleth, sheshi, brègù e nxertath, rappresentano il percorso evolutivo che il centro antico ha seguito per restituirci... Il maneggio è il luogo dove si fa scuola o esercizi di equitazione, in genere consistente in un recinto (detto anche rettangolo) con terreno ricoperto di pula di riso, sabbia o altre materie soffici. Nelle prossimità dei maneggi sono in genere ubicate aree di stabulazione dei cavalli (scuderie), sellerie e altri edifici logicamente correlati alle funzioni suddette. Il rettangolo per poter ospitare gare riconosciute dalla Federazione sport equestri deve corrispondere alle misure istituzionali.

Altre Definizioni con maneggio; centro; cavallerizzi;