La Soluzione ♚ Centro delle Murge tarantine

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Centro delle Murge tarantine. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CASTELLANETA

Curiosità su Centro delle murge tarantine: Dell'altipiano murgiano. i confini delle murge tarantine non sono ben definiti, ma approssimativamente comprendono l'area delle gravine a nord-ovest del capoluogo... Castellaneta (Castelanéte in dialetto locale) è un comune italiano di 16 089 abitanti della provincia di Taranto in Puglia.

Altre Definizioni con castellaneta; centro; murge; tarantine;