Un centro balneare calabro

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Un centro balneare calabro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LOCRI

Curiosità su Un centro balneare calabro: Nome greco-calabro (righi) al minuto 4.17» ^ reggio di calabria, su treccani.it. url consultato il 5 aprile 2023. ^ comuni della calabria per popolazione... Locri è un comune italiano di 11 844 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria. L'area su cui sorge corrisponde all'antica Locri Epizefiri, città della Magna Grecia.

