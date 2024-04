La Soluzione ♚ I centesimi della sterlina

La soluzione di 5 lettere per la definizione: I centesimi della sterlina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PENCE

Curiosità su I centesimi della sterlina: La moneta da una sterlina (in inglese: one pound, £1) è una moneta della sterlina britannica, introdotta per la circolazione nel 1983. la prima versione... Michael Richard Pence, detto Mike (Columbus, 7 giugno 1959), è un politico statunitense, vicepresidente degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump dal 2017 al 2021. Avvocato di professione ed esponente del Partito Repubblicano, è stato membro della Camera dei rappresentanti per lo stato dell'Indiana dal 2001 al 2013 e governatore dell'Indiana dal 2013 al 2017. In quanto vicepresidente degli Stati Uniti, è stato anche presidente del Senato. Nel 2016, è stato scelto da Donald Trump come vicepresidente, offrendo alla candidatura di Trump il sostegno cristiano e conservatore. Con lui, ha vinto le elezioni del novembre 2016 ed è entrato in ...

Altre Definizioni con pence; centesimi; sterlina;