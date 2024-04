La Soluzione ♚ È causa di litigi fra innamorati

La soluzione di 7 lettere per la definizione: È causa di litigi fra innamorati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GELOSIA

Curiosità su E causa di litigi fra innamorati: Sposarsi con carlo ma, a causa dei loro litigi e di quelli tra le due suocere, si lasceranno. inizierà a uscire con valerio, il pediatra di robel. nonostante... La gelosia (dal latino zelosus, aggettivo di zelus passando per il greco o (zelos), zelo, emulazione, brama, desiderio) è un pensiero o sentimento di insicurezza, paura e preoccupazione per una relativa mancanza di beni o di sicurezza, che può consistere in una o più emozioni come rabbia, risentimento, inadeguatezza o impotenza. Assume nel tempo il significato di timore che un rivale ottenga l'affetto di qualcuno a noi caro. A volte si confonde con l'invidia. La gelosia è una tipica esperienza nei rapporti umani, ed è stata osservata in bambini di appena cinque mesi. Alcuni ricercatori sostengono che la gelosia è presente in tutte le ...

