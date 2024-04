La Soluzione ♚ In casa si vizia

La soluzione di 4 lettere per la definizione: In casa si vizia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARIA

Curiosità su In casa si vizia: Dudley, che vizia e coccola senza sosta. anche se cerca sempre di dimostrare il contrario, è ancora profondamente affezionata alla sorella lily, in quanto... L'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce l'atmosfera terrestre. È essenziale per la vita della maggior parte degli organismi animali e vegetali, in particolare per la vita umana, per cui la sua salvaguardia è fondamentale ed è regolata da apposite norme legislative. Tale miscela gassosa trova molte applicazioni nell'ambito industriale e nell'uso quotidiano, in particolare sotto forma di aria compressa (cioè sottoposta a pressione) e di aria liquida. Nel contesto protoscientifico della tradizione filosofica, l'aria è uno dei quattro elementi primari (aria, acqua, terra e fuoco).

