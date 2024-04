La Soluzione ♚ Il cantone con Losanna

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il cantone con Losanna. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VAUD

Curiosità su Il cantone con losanna: Cercando il comune svizzero nel distretto di nyon (canton vaud), vedi le vaud. il canton vaud, ufficialmente cantone di vaud (in francese canton de vaud... Il canton Vaud, ufficialmente Cantone di Vaud (in francese Canton de Vaud, pronuncia [k~t~ d vo]), è uno dei ventisei cantoni della Svizzera, situato nel centro della Svizzera romanda. Il territorio del cantone confina con la Francia a ovest, con il canton Neuchâtel a nord, con il canton Friburgo e il canton Berna a est, con il canton Ginevra a sud-ovest e il canton Vallese a sud-est. La geografia del cantone è molto varia: il territorio diventa montano a nord ovest con il Massiccio del Giura, attraversa l'Altipiano svizzero e riprende a divenire montuoso ad est con le Alpi Bernesi mentre a sud è quasi completamente bagnato dal Lago ...

