La Soluzione ♚ Un bimbo abbandonato

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Un bimbo abbandonato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TROVATELLO

Curiosità su Un bimbo abbandonato: A lui ispirato. nell'ambito del progetto il calcio adotta i bambini abbandonati, di cui è promotore, ha adottato dei bambini di nairobi. ha anche una... Con i termini trovatello, esposto o proietto veniva indicato, specialmente in passato, il bambino abbandonato dai genitori in tenera età o non riconosciuto alla nascita. Spesso si trattava di bambini illegittimi, ma i due concetti non vanno confusi.

