Bicchierata augurale

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Bicchierata augurale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RINFRESCO

Curiosità su Bicchierata augurale: bicchierai australe" Lo stabilimento delle terme Rinfresco era uno stabilimento termale di Montecatini Terme.