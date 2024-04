La Soluzione ♚ La banca che era Direct

La soluzione di 3 lettere per la definizione: La banca che era Direct. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ING

Curiosità su La banca che era direct: È una banca diretta facente parte del gruppo olandese ing, presente in più di 40 paesi, di cui 15 in europa. denominata fino al 2014 ing direct n.v.,... ING Bank N.V. è una banca diretta facente parte del Gruppo olandese ING, presente in più di 40 Paesi, di cui 15 in Europa. Denominata fino al 2014 ING Direct N.V., nello stesso anno è stata incorporata nell'attuale azienda, analogamente ad altre realtà dello stesso gruppo, quali, ad esempio, ING Lease N.V.

