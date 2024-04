La Soluzione ♚ Angusta stradina

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Angusta stradina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VICOLO

Curiosità su Angusta stradina: Caoticamente, il quartiere turistico di thamel, caratterizzato da anguste stradine trafficatissime di veicoli a pedali, a motore e pedoni, nel quale si... Il vicolo o vico (dal latino viculus, diminutivo di vicus, che significa borgo) è una strada urbana secondaria molto stretta. Il più delle volte il vicolo è una zona pedonale circondata da palazzi, spesso all'interno di un tessuto urbano medievale. Un vicolo cieco è un vicolo in cui un'estremità non ha alcuno sbocco (è chiusa).

