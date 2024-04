La Soluzione ♚ Allende scrittrice cilena

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Allende scrittrice cilena. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ISABEL

Curiosità su Allende scrittrice cilena: Omonime, vedi isabel allende (disambigua). isabel angelica allende llona (lima, 2 agosto 1942) è una scrittrice e giornalista cilena naturalizzata statunitense... Isabel Angelica Allende Llona (Lima, 2 agosto 1942) è una scrittrice e giornalista cilena naturalizzata statunitense. È una delle autrici latinoamericane di maggior successo al mondo. La casa degli spiriti è il suo romanzo più famoso. Ha scritto romanzi basati sulle sue esperienze di vita, ma ha anche parlato delle vite di altre donne, unendo mito e realismo. Ha partecipato a molti tour mondiali per promuovere i suoi libri e ha anche insegnato letteratura in vari college statunitensi. Vive in California dal 1989 e ha ottenuto la cittadinanza statunitense nel 2003.

