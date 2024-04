La Soluzione ♚ Afflitto costernato

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Afflitto costernato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DESOLATO

Curiosità su Afflitto costernato: Compleanno, sembrò riprendersi per poi peggiorare di nuovo. l'intera città era costernata dal dolore e davanti al palazzo si radunò, in silenzio, una gran folla... La terra desolata (The Waste Land) è un poemetto del 1922 di T. S. Eliot. È probabilmente l'opera più celebre del poeta anglo-americano, vissuto tra Ottocento e Novecento, ed è considerata uno dei capolavori della poesia modernista. La prima pubblicazione apparve sulla rivista The Dial e senza le note di Eliot, sulla rivista The Criterion nell'ottobre 1922; nel dicembre dello stesso anno fu pubblicata la prima versione in volume, la prima a includere le note del poeta.

