La Soluzione ♚ Addolorati

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Addolorati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRISTI

Curiosità su Addolorati: Disambiguazione – "addolorata" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi addolorata (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento festività... Memoria delle mie puttane tristi (titolo originale spagnolo: Memoria de mis putas tristes) è l'ultimo romanzo di Gabriel García Márquez pubblicato quando l'autore era ancora in vita. La trama dell'opera fu ispirata all'autore dal romanzo giapponese La casa delle belle addormentate, del quale viene citato l'incipit in epigrafe del romanzo:

Altre Definizioni con tristi; addolorati;