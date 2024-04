La Soluzione ♚ Accompagna il secondo

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Accompagna il secondo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CONTORNO

Curiosità su Accompagna il secondo: Altri significati, vedi wwii (disambigua). la seconda guerra mondiale vide contrapporsi, tra il 1939 e il 1945, le cosiddette potenze dell'asse e gli alleati... Per contorno s'intende una portata di verdura o ortaggi crudi o cotti, patate, funghi o legumi come fagioli, piselli, lenticchie, ceci, in accompagnamento al secondo piatto di carne, pesce o uova. Fuori d'Italia (ad esempio in Francia) anche la pasta può essere servita come contorno. A volte i contorni vengono serviti nello stesso piatto della pietanza che accompagnano, altre volte su un piatto a parte, più piccolo.

