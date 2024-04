La Soluzione ♚ Accolgono i bambini abbandonati

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Accolgono i bambini abbandonati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BREFOTROFI

Curiosità su Accolgono i bambini abbandonati: Indicano che, nei bambini con ritardo mentale, l'autismo può essere correlato con aggressività, danneggiamenti e capricci. i rapporti dei bambini con sintomi... Il brefotrofio è l'istituto che accoglie e alleva i neonati illegittimi, abbandonati e non riconosciuti alla nascita o in pericolo di abbandono. Si distingue dall'orfanotrofio, attuali case famiglia, che è invece la struttura di accoglienza dove sono accolti ed educati i bambini orfani o i bambini ai cui genitori è stata tolta la responsabilità genitoriale. Il termine deriva dal latino tardo brephotrophium (attestato nel Codex di Giustiniano: 534 d.C.), prestito dal greco brephotrophêion (ßete), composto di bréphos (ß) «neonato, infante» e il tema di tréphein «allevare, nutrire». In italiano, il termine, documentato dal ...

