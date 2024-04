La Soluzione ♚ Abbandonate al loro destino

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Abbandonate al loro destino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LASCIATE

Curiosità su Abbandonate al loro destino: abbandonata dal destino (homeless to harvard: the liz murray story), è un film televisivo del 2003, diretto da peter levin, con protagonista thora birch... Lasciate ogni speranza è un film del 1937 diretto da Gennaro Righelli.

