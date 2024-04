La Soluzione ♚ Terreni per verdure La definizione e la soluzione di 8 lettere: Terreni per verdure. ORTAGLIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Terreni per verdure: Lazio centro-meridionale; particolarmente rinomati quelli provenienti dai terreni della fascia pedemontana dei lepini (comuni di sezze e limitrofi). in provincia... Il complesso delle Domus dell'Ortaglia è costituito da un gruppo di antiche domus romane rinvenute negli orti (ortaglia) del monastero di Santa Giulia a Brescia. Essendo comprese nell'area del monastero, le domus fanno parte del sito seriale UNESCO Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568 - 774 d.C.), dichiarato patrimonio dell'umanità nel 2011. Altre Definizioni con ortaglie; terreni; verdure; Macchine dei cantieri usate per livellare i terreni; Un canale per i terreni da bonificare; Verdure con i baccelli; Diffuso piatto hawaiano con riso verdure e pesce;

ORTAGLIE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Terreni per verdure' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.