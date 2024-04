La Soluzione ♚ Supremo: URSS La definizione e la soluzione di 6 lettere: Supremo: URSS. SOVIET Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Supremo: urss: Superiori dell'urss. essi furono il comitato esecutivo centrale dell'urss dal 1922 al 1938 e successivamente il presidium del soviet supremo. al presidente... Il Soviet (in russo , sovet; IPA: [s'vet] , letteralmente «consiglio») è una struttura assembleare finalizzata alla gestione democratica e livellata del potere politico ed economico da parte della classe operaia e contadina. I Soviet nacquero nell'Impero russo all'inizio del XX secolo e divennero fondamento costituzionale dello Stato socialista dapprima nella RSFS Russa e poi in Unione Sovietica. Analoghe strutture, sull'esempio russo e sovietico, si svilupparono successivamente anche in altri Paesi. Altre Definizioni con soviet; supremo; urss; Quello Supremo era il Parlamento dell URSS; Supremo = il parlamento dell URSS; Supremo: Parlamento dell URSS; Popolo che faceva parte dell URSS;

