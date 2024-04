La Soluzione ♚ Stretta osservanza del codice La definizione e la soluzione di 8 lettere: Stretta osservanza del codice. LEGALITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Stretta osservanza del codice: I cistercensi della stretta osservanza, o trappisti (in latino ordo cisterciensis strictioris observantiae), sono un ordine monastico di diritto pontificio... Il principio di legalità, in diritto, afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge. Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario, rispettando tutti i regolamenti sull'ordine. Altre Definizioni con legalità; stretta; osservanza; codice; Osservanza del codice; Segno rosso lasciato sulla pelle da una cintura troppo stretta; Una parente stretta; Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento;

LEGALITÀ

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Stretta osservanza del codice' è.