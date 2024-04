La Soluzione ♚ La sosta ai box nei GP La definizione e la soluzione di 7 lettere: La sosta ai box nei GP. PITSTOP Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La sosta ai box nei gp: Primato stagionale di tempo per una sosta ai box durante un pit stop di verstappen, con 1"90. è anche la decima sosta più rapida effettuata nella storia... Penelope Pitstop è un personaggio immaginario dei cartoni animati ideato dalla Hanna-Barbera. Altre Definizioni con pitstop; sosta; La fermata ai box nelle corse di Formula; Sosta alla fonda; Vi fa sosta una flotta;

La risposta a La sosta ai box nei GP

PITSTOP

