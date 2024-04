La Soluzione ♚ La soffrì Tantalo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La soffrì Tantalo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SETE

Curiosità su La soffri tantalo: Famiglie di ebrei durante l'olocausto. figlio di maria e luciano tantalo, gaetano tantalo nasce nel 1905, a villavallelonga (aq). dopo gli studi nel seminario... Sète (AFI: [st], in occitano Seta) è un comune francese di 43 139 abitanti del dipartimento dell'Hérault, in Occitania. La grafia attuale del nome è del 1928; prima di quella data era noto come Cette (anche in occitano con Ceta o Ceto). Sète è il secondo porto per importanza della Francia sul Mediterraneo dopo Marsiglia.

