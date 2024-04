La Soluzione ♚ Sconfortanti La definizione e la soluzione di 9 lettere: Sconfortanti. DESOLANTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Sconfortanti: Ripiego una tournée teatrale nel regno unito e in irlanda. gli inizi sono sconfortanti: costretti ad alloggi non all'altezza della loro precedente fama, si... La ballata del vecchio marinaio (The Rime of the Ancient Mariner) è una ballata scritta e ripresa più volte da Samuel Taylor Coleridge e pubblicata nel 1798 nell'introduzione della raccolta romantica Ballate liriche (Lyrical Ballads) di William Wordsworth e dello stesso Coleridge. Nella prima traduzione italiana completa del 1889 è intitolata La leggenda del vecchio marinaro. La poesia, che parla delle funeste vicende di un marinaio resosi colpevole dell'uccisione di un albatros, conobbe una grandissima popolarità grazie alla quale divenne uno dei manifesti della corrente del Romanticismo.

La risposta a Sconfortanti

DESOLANTI

D

E

S

O

L

A

N

T

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Sconfortanti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.