La Soluzione ♚ Risolini di scherno La definizione e la soluzione di 6 lettere: Risolini di scherno. GHIGNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Risolini di scherno: ridolini di scherma" Carmine Alfieri (Saviano, 18 febbraio 1943) è un mafioso e collaboratore di giustizia italiano, detto anche " 'o Ntufato " (l'arrabbiato) a causa del ghigno corrucciato che aveva impresso in viso, ha vissuto a Piazzolla di Nola (frazione dell'omonimo comune), sua roccaforte, è stato uno dei massimi esponenti della Camorra napoletana tra gli anni '80 e '90. Altre Definizioni con ghigni; risolini; scherno; Uno scherno per la Juventus; Un espressione di scherno usata dai bimbi;

La risposta a Risolini di scherno

GHIGNI

G

H

I

G

N

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Risolini di scherno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.