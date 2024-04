La Soluzione ♚ Il Reitano che cantava La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il Reitano che cantava. MINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il reitano che cantava: Famiglia reitano. nell'elenco è indicato il primo interprete che ha inciso la canzone ^ rockol.com s.r.l., v mino reitano: ‘quando cantavo con i beatles... Mino Reitano, all'anagrafe Beniamino Reitano (Fiumara, 7 dicembre 1944 – Agrate Brianza, 27 gennaio 2009), è stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del Mezzogiorno e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise (spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Domenico), ha scritto anche diversi brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni, considerato un evergreen della ... Altre Definizioni con mino; reitano; cantava; Ha fiori bianchi e odorosi; Un ragazzetto molto assennato; Reitano: lanciò Gente di Fiumara; Il Giorgio che cantava Far finta di essere sani; La Heather che cantava Disco bambina;

La risposta a Il Reitano che cantava

MINO

M

I

N

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Il Reitano che cantava' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.