La Soluzione ♚ Il regno del capomastro La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il regno del capomastro. CANTIERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il regno del capomastro: 962 alla morte. durante la prima metà del suo lungo regno, ottone impose l'indivisibilità della regalità e il suo potere nel decidere l'assegnazione... Il cantiere (dal latino cantherius, "cavallo castrato", passato poi a significare "cavalletto di sostegno") è un'area di lavoro temporanea nella quale si svolge la costruzione di un'opera di ingegneria civile o di un fabbricato, o uno scavo archeologico. Un cantiere può essere fisso (ad esempio nella costruzione di un edificio o di una nave) o mobile (come ad esempio nella costruzione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.). Altre Definizioni con cantiere; regno; capomastro; Vi si costruiscono imbarcazioni; Dirigono lavori edili; Abbatté il regno di Lidia; Il Regno Unito sul web;

La risposta a Il regno del capomastro

CANTIERE

C

A

N

T

I

E

R

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Il regno del capomastro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.